Famiglia nel bosco, “Nessun illecito disciplinare”, Nordio archivia l’inchiesta sui magistrati

Questa la conclusione degli ispettori inviati dal Guardasigilli nella sede giudiziaria aquilana

All’esito dell’inchiesta sulla ‘famiglia nel bosco’ disposta dal Ministro della giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati.

Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all’autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione. Così il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, dispone l’archiviazione del procedimento sul caso della ‘famiglia nel bosco’. Lo rende noto un comunicato del ministero della Giustizia.

Dunque i magistrati del tribunale dei minorenni dell’Aquila che si sono occupati della famiglia Birmingham-Trevallon – più nota come la famiglia nel bosco – finiti nel mirino dell’opinione pubblica prima, e del ministero della Giustizia e Garante nazionale dell’Infanzia poi, hanno agito correttamente e non sarebbero stati ravvisati gli estremi per un’azione disciplinare nei loro confronti.

Questa la conclusione degli ispettori inviati dal Guardasigilli nella sede giudiziaria aquilana in cui era stato deciso l’allontanamento dalla coppia neorurale di Palmoli dei tre figli. L’ispezione del ministero era stata attivata lo scorso marzo e contro di essa la presidente del Tribunale dei minori, Nicoletta Orlandi, aveva richiesto un intervento del Consiglio superiore della magistratura.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)