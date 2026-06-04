È morta Marjane Satrapi, la fumettista franco-iraniana autrice di “Persepolis”

I familiari hanno spiegato che l’autrice “è morta di dolore”, poco più di un anno dopo la scomparsa del marito Mattias Ripa

È morta Marjane Satrapi (56 anni) fumettista franco-iraniana nota in tutto il mondo per Persepolis, romanzo poi diventato film che racconta la sua vita in Iran durante la Rivoluzione islamica e il suo successivo esilio in Europa.

“Marjane è morta di dolore poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l’amore della sua vita“, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all’AFP.

Una vita passata tra la Francia e l’Iran della Rivoluzione islamica

Nata in Iran e naturalizzata francese, Marjane Satrapi ha lasciato un segno indelebile nella storia del graphic novel e del cinema contemporaneo. Con Persepolis, l’opera autobiografica a fumetti pubblicata all’inizio degli anni Duemila, era riuscita a raccontare al mondo intero, attraverso i propri occhi di bambina e poi di adolescente, i drammi della rivoluzione islamica, le ferite della guerra e la complessa ricerca della propria identità in bilico tra Oriente e Occidente.

L’omonimo adattamento cinematografico del 2007, da lei co-diretto, vinse il Premio della Giuria al Festival di Cannes e ottenne una storica candidatura agli Oscar, consacrandola definitivamente come una delle voci creative più potenti e originali della sua generazione.