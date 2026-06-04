Altri tre episodi della sesta stagione di SWAT stasera su Rai 4: la trama

Triplo appuntamento con le avventure poliziesche della serie “S.W.A.T.”, sesta stagione, in onda giovedì 4 giugno 2026 alle 21.20 su Rai 4

Giovedì 4 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 4 torna la sesta stagione della serie SWAT con tre episodi. Nell’episodio 12 “Legami”, un ragazzo, Adam, muore per overdose ed il fratello Tim inizia a uccidere le persone che ritiene responsabili. La squadra cerca di fermarlo.

Nell’episodio 13 “Rabbia e rimpianti”, l’inaugurazione dell’inizio dei lavori di una nuova arena a Los Angeles viene interrotta dalla banda di Miguel Fuentes, vecchia conoscenza della S.W.A.T., in cerca di una sua vendetta personale.

Nell’episodio 14 “Verità e conseguenze”, Tan, dopo aver scoperto i tradimenti della moglie ed aver capito che il suo matrimonio è finito, finisce per aggredire un ragazzo in un pub e l’accaduto gli costa inevitabilmente un’indagine interna.