Al via Scenari 2026: appuntamento ascenar Modica dal 25 giugno al 26 luglio

Al via Scenari 2026. A Modica dal 25 giugno al 26 luglio, tra gli ospiti: Valeria Bruni Tedeschi, Emmanuel Carrère, Romina Power, Sigfrido Ranucci

Torna Scenari il festival letterario della città di Modica (Ragusa), giunto quest’anno alla sua V edizione. La manifestazione è organizzata dalle librerie Mondadori BookStore con la Fondazione Garibaldi, Babel Agency sotto la direzione artistica di Piera Ficili. Da giovedì 25 giugno a domenica 26 luglio, per cinque fine settimana consecutivi, le piazze più affascinanti della città, insieme a palazzi storici, vicoli e angoli particolarmente suggestivi, ospiteranno incontri aperti al pubblico e momenti di confronto dedicati alla letteratura e alla cultura.

IL PROGRAMMA

Il Festival Scenari animerà Modica dal 25 giugno al 26 luglio 2026 con un calendario che intreccia letteratura, giornalismo, spettacolo e musica, portando in città alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale. Ad inaugurare la quinta edizione del festival sarà Emmanuel Carrère con “Kolchoz” (Adelphi), un libro in cui autobiografia e memoria familiare si intrecciano alla grande Storia, in dialogo con Girolamo Grammatico e con traduzione di Sonia Folin. Il primo weekend proseguirà con Valeria Bruni Tedeschi, protagonista dell’incontro “Dalla pagina allo schermo”, e con Sigfrido Ranucci che porterà in scena “Diario di un trapezista”, spettacolo dedicato al dietro le quinte del giornalismo d’inchiesta.

La rassegna continuerà con Serena Bortone e il suo “Le dirimpettaie” (Rizzoli), mentre Vincenzo Schettini presenterà “La vita che ci piace. Come la fisica può spiegarci la vita” (Mondadori Electa). Alessia Gazzola porterà invece “Il giardino avvelenato” (Longanesi), nuovo capitolo delle indagini di Miss Bee ambientato nella Londra del 1925.

Il programma vedrà anche Csaba dalla Zorza con “Io sono Adele” (Marsilio), Paolo Gentiloni e Paolo Magri protagonisti di “Scenari Talk” dedicato ai nuovi equilibri internazionali, ed Enzo Iacchetti con “25 minuti di felicità. Senza mai perdere la malinconia” (Bompiani).

Il festival proseguirà con Davide Banzato, che presenterà “Il coraggio di scegliere” (Piemme) e “Come una stella nel cielo” (ElectaKids), e con Romina Power, ospite con “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita” (Rizzoli). Stefano Mancuso sarà protagonista della lectio “L’intelligenza delle piante”, ispirata al libro “Il Cantico della Terra” (Laterza).

Nell’ultimo weekend Mario Calabresi presenterà “Alzarsi all’alba” (Mondadori), mentre Franco Arminio sarà protagonista di una lectio a partire dal suo ultimo libro “L’incredibile non si può dire a tutti” (Rizzoli). A chiudere il festival sarà il concerto di Dimartino, in collaborazione con RIAD, tra i cantautori più raffinati della scena italiana contemporanea.

Accanto al programma principale torna anche “Scenari al Tramonto”, la rassegna di incontri ospitata al Belvedere Pizzo di Modica e al Belvedere dell’Itria, per quattro giovedì sempre alle ore 19.00. Il calendario vedrà protagonisti Lorenza Spampinato, Iaia Forte, Franco Currò e l’incontro con Carlo Cottarelli e Paolo Magri.