Trump senza freni: “Bibi è fottutamente pazzo, mi piace. Khamenei lo vorrei incontrare”

Presidente Usa: “L’Iran ha accettato di non avere armi nucleari”

È “fottutamente pazzo”. Donald Trump ha confermato lo scoop di Axios: lo ha davvero detto a Benjamin Netanyahu, nel corso di una telefonata sul cessate il fuoco in Libano. Anche il “che ca… fai?”, a questo punto è confermato di sponda. Il presidente americano ha usato esattamente quelle parole e non ha ritenuto necessario smentirle né ammorbidirle. Lo ha raccontato lui stesso al podcast Pod Force One di Miranda Devine, del New York Post.

“Ero un po’ turbato dai suoi continui combattimenti in Libano”, ha spiegato Trump. “Ma mi piace molto Bibi. E lavoro molto bene con lui. Io sono un presidente in tempo di guerra, e lui è un primo ministro in tempo di guerra”.

Nella stessa sessione di interviste con il New York Post Trump è tornato sull’Iran. Annunnunciato un accordo che nessuna controparte ha ancora confermato ufficialmente: “Hanno già concordato che non avranno armi nucleari.” Una dichiarazione che, se vera, ridisegnerebbe gli equilibri del Medio Oriente. Se.

Sul leader supremo iraniano Ali Khamenei, Trump si è spinto oltre, commentando le voci di una sua menomazione fisica in seguito a un attacco aereo: “Non se la sta passando alla grande, gli mancano parecchie parti del corpo.” Ha aggiunto di essere aperto a un incontro diretto: “Mi piacerebbe incontrarlo. Mi piacerebbe incontrare tutti. Mi piacerebbe incontrare lui, e probabilmente ci incontreremo prima o poi, a seconda di come si evolveranno le cose.”