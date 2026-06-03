Su Rai 5 “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” con Jannacci “tradotto” per Arbore

Renzo Arbore torna con il suo programma di “appunti” visivi e sonori “Meno siano meglio stiamo – Revisited”, in onda mercoledì 3 giugno alle 21.20 su Rai 5

Una puntata “milanese” con il grande Enzo Jannacci, il cui stretto dialetto meneghino è tradotto in simultanea per Arbore da un’interprete d’eccezione come Silvia Annichiarico. La ripropone Renzo Arbore nel suo programma di “appunti” visivi e sonori “Meno siano meglio stiamo – Revisited”, in onda mercoledì 3 giugno alle 21.20 su Rai 5. Il cantautore si esibisce sul palco in “Passeggiando per Milano”, “Silvano” e “El me indirìss”, mentre tra gli altri contributi musicali spiccano il jazz di Antonella Aprea e il rock’n’roll di Matthew Lee.