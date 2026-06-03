Su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori con due nuovi episodi: la trama

Stasera su Rai 2 “Mare Fuori 6”: storie interrotte tra errori e riscatto. La trama degli episodi 11 e 12 intitolati “L’inganno” e “Il prezzo del tradimento”

Mercoledì 3 giugno 2026 torna su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori. Al centro delle vicende dell’IPM di Napoli c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà vicende segnate dal crimine e dalla possibilità di un riscatto dagli errori. Parallelamente, altri ragazzi affronteranno le conseguenze delle proprie azioni, mentre gli adulti, fuori e dentro il carcere, saranno messi di fronte alle loro responsabilità

Nell’episodio 11 “L’inganno”, la storia di Stella viene svelata e in IPM un piano sventato scopre nuovi equilibri tra Sharon, Annarella e Marika. Beppe e Massimo sono sempre più preoccupati per Pino dopo quanto accaduto con Samuele e il nuovo direttore fatica ad affrontare la situazione. Mentre Stefano fa una nuova conoscenza, la sorte di Samuele è ancora incerta.

Nell’episodio 12 “Il prezzo del tradimento”, una nuova educatrice fa sentire il direttore ancora più inadeguato ed entra in conflitto con Beppe. Tommaso lotta tra il rifiuto e l’attrazione per Sharon, mentre l’assenza di Pino lo fa sentire ancora più solo. Marika affronta il tanto atteso provino e Simone e Annarella sono sempre più vicini. Questo spinge la ragazza a prendere una decisione.