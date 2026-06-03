Stasera su Rai 4 la quindicesima stagione di Delitti in Paradiso con gli episodi 1 e 2

Stasera su Rai 4 in onda in replica la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso” con gli episodi 1 e 2 “Corruzione a Saint Marie” e “Psicoterapia di coppia”
Mercoledì 3 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 4 in replica arriva la quindicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso”. Nell’episodio 1 “Corruzione a Saint Marie”, il ritorno sull’isola del Commissario Patterson è segnato da una caduta mortale dal tetto della Sede del Governo, apparentemente volontaria.
Nell’episodio 2 “Psicoterapia di coppia”, una giovane psicologa viene trovata morta in mare, apparentemente per annegamento accidentale. Mervin, invece, scopre che si tratta di un omicidio perfettamente architettato.