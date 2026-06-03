Oroscopo di oggi, mercoledì 3 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata di quieta soddisfazione. Molto di ciò che cercavamo è già qui, nei rapporti sinceri, nel lavoro fatto bene, nel tempo speso con cura. Il Sole e Urano in Gemelli spalancano ampi spazi, ma che hanno il sapore di casa. Il nostro Fuoco si fa più dolce.
Toro
“L’amor che move il Sole e l’altre stelle.” Anche se la Luna è opposta, i legami rimangono le nostre uniche certezze, con Venere in sestile dal Cancro. L’energia è quella giusta per chiudere degli accordi o per sistemare delle questioni domestiche in sospeso.
Gemelli
È tempo di alleggerirci, a seguito di un desiderio intimo di pulizia e di verità. Siamo chiamati a indagare un senso di realizzazione più profondo. Abbandonare le situazioni che non ci soddisfano più emotivamente o spiritualmente si rivela la cosa migliore.
Cancro
Otteniamo la giusta carica per cambiare il corso della nostra vita, se ci va, per merito di un intuito che ci illumina lo spirito in modo provvidenziale. Una partenza diviene possibile, sia in senso fisico sia figurato. Se c’è da decidere, non rimandiamo oltre.
Leone
La stabilità economica è al sicuro, grazie al sostegno di Saturno in Ariete. È importante gestire con prudenza le nostre finanze e consolidare i guadagni recenti. Barbanera consiglia di non essere troppo possessivi. Lasciare i giusti spazi agli altri non significa perdere.
Vergine
Non rammarichiamoci per ciò che sfugge al nostro controllo, perché il sestile di Venere e Giove ci garantiscono che le opportunità essenziali sono al sicuro. Distogliamo lo sguardo da una piccola delusione e troviamo conforto concentrandoci sulle cose positive.
Bilancia
Sentiamo una grande apertura del cuore e una rinnovata voglia di amare. Ideale per un primo appuntamento o un passo importante in una relazione. Anche sotto l’aspetto teso di Venere, lasciamo spazio a dolcezza e autenticità. Le emozioni trovano il loro flusso.
Scorpione
È essenziale ora scegliere di metterci al primo posto, anche se questo significa deludere gli altri o declinare qualche responsabilità secondaria. Strategia furba odierna: concentriamoci soprattutto su quel 20% del lavoro che produce però l’80% dei risultati.
Sagittario
La Luna nel suo transito neutro non amplifica né smorza, perciò quello che resta oggi è la verità semplice dei rapporti autentici, privi di apparenze. È il giorno ideale per riscoprire il valore della solitudine o per allontanarci da compagnie poco stimolanti.
Capricorno
Possiamo essere generosi, ma l’equità deve essere garantita. Utilizziamo le nostre risorse aiutando chi ne ha bisogno, senza creare dipendenza. Non facciamoci sfruttare nei sentimenti o nell’attività. Se diamo, accertiamoci che l’interscambio sia sano.
Acquario
Trasformiamo le nostre aspirazioni in obiettivi specifici, raggiungibili e con una scadenza definita, per imprimere una direzione concreta. Se un’idea non sta dando i frutti sperati, torniamo al punto di partenza e ricominciamo tutto da capo.
Pesci
Riconosciamo i nostri lati ombra per integrarli in modo costruttivo. Pratichiamo un distacco sereno, sapendo che è più facile alleggerirci di quanto crediamo. Sebbene il Sole e Mercurio si trovino in quadrato, sono in grado di creare la tensione necessaria per una svolta.