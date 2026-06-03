In arrivo la mostra “SFUMATURE DI DONNA – Voci dell’anima”

“Sfumature di donna – Voci dell’anima”: sabato 13 giugno, presso la Sala Art Ensemble, si inaugura la terza mostra personale della pittrice Tatiana Nicosia Rizzi

Sabato 13 giugno alle 18.00, Lo spazio culturale Art Ensemble di via Petitti 24 a Torino ospiterà l’evento “SFUMATURE DI DONNA – Voci dell’anima”: progetto interdisciplinare d’eccellenza che unisce l’arte pittorica contemporanea, la lirica e la musica da camera al fine di celebrare e valorizzare il genio creativo e l’universo emotivo femminile. Il fulcro visivo dell’evento è rappresentato dalle opere di Tatiana Nicosia Rizzi. Pittrice autodidatta di stampo contemporaneo, l’artista utilizza la tecnica dell’acrilico su tela per indagare la figura femminile come veicolo privilegiato di espressione emotiva.

Giunta alla sua terza esposizione personale, Nicosia Rizzi vanta già importanti collaborazioni editoriali e di catalogo, tra cui la pubblicazione di un’opera nel volume di poesie “Il vocabolario del silenzio” di Alessio Scollo e la selezione all’interno del prestigioso catalogo dell’Art Festival Salerno. I dipinti dell’artista dialogheranno in tempo reale con una vera e propria struttura drammaturgica coordinata da Claudio Albera e curata dalla regia di Valter Carignano. L’attrice Marina Di Paola presterà la voce alle liriche storiche di Saffo, Ada Negri e Alda Merini, integrandosi con il tessuto musicale eseguito dal contralto Roberta Wildmann e da Michela Varda al pianoforte. Il programma musicale offrirà una rara opportunità di riscoperta filologica, proponendo composizioni di autrici che hanno segnato la storia della musica europea e statunitense tra l’Ottocento e il Novecento, spesso marginalizzate dai repertori tradizionali.

Accanto a Clara Schumann, verranno eseguite pagine di Amy Beach e Cécile Chaminade. Alcuni dei brani in scaletta – raramente presentati in Italia – configureranno una vera e propria prima esecuzione torinese. “Trovo che la figura femminile renda magnificamente in un dipinto a livello estetico. Sotto l’aspetto emotivo, la donna è il soggetto più vicino alla rappresentazione pura delle emozioni. Credo sia fondamentale valorizzare la figura femminile e tutto l’universo interiore che essa custodisce e manifesta.”, afferma la pittrice Tatiana Rizzi.

L’appuntamento si configura così non come un semplice omaggio tematico, ma come un’operazione culturale volta a restituire centralità a voci artistiche di straordinaria statura all’interno di uno spazio di assoluta sinergia tra le arti. Le prime note sono intorno alle 18.00. Il progetto “Art Ensemble – Cultura e Socialità” è promosso e finanziato dalla Regione Piemonte e l’Assessorato alle Politiche Sociali. Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3663407927.