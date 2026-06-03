Il film “La regola del silenzio” stasera su Rai Movie: ecco la trama

La regola del silenzio (The Company You Keep), diretto e interpretato da Robert Redford, stasera su Rai Movie: la trama del film
Le storie di un giornalista e di un uomo che vorrebbe lasciarsi una gioventù turbolenta alle spalle si incrociano in “La regola del silenzio”, un film diretto e interpretato da Robert Redford in onda mercoledì 3 giugno 2026 alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).
La pellicola, basata sul romanzo di Neil Gordon, racconta la storia di Jim Grant, avvocato e padre single dei sobborghi di Albany, NY. La sua esistenza viene sconvolta quando un giovane reporter, Ben Shepard, interpretato da Shia LaBeouf, svela la sua vera identità, un pacifista radicale che negli anni Settanta manifestava contro la guerra insieme ai Weather Underground ed è tuttora ricercato per omicidio.
Dopo aver vissuto per oltre trent’anni in clandestinità, Grant deve darsi alla fuga perché è al centro di una gigantesca caccia all’uomo dell’FBI.