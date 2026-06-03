David Beckham sarà una stella anche sulla Hollywood Walk of Fame

Alla cerimonia del 12 giugno saranno presenti Tom Cruise e Victoria Beckham
David Beckham avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, in occasione dei Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti.
L’attore Tom Cruise e la moglie del giocatore, Victoria Beckham, ex pop star e ora stilista, saranno presenti alla cerimonia del 12 giugno per svelare la targa che immortalerà il centrocampista britannico sulla via più famosa di Hollywood.
La cerimonia per l’ex capitano dell’Inghilterra si svolgerà poche ore prima della prima partita in terra statunitense dei Mondiali di quest’anno, organizzati congiuntamente da Messico, Canada e Stati Uniti.
“Il riconoscimento a David Beckham con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Sport e Spettacolo arriva in un momento opportuno, mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare i Mondiali di calcio FIFA”, ha dichiarato Ana Martinez della Camera di Commercio di Hollywood. “Il ruolo di Beckham nell’elevare la popolarità del calcio in America e la sua duratura influenza sullo sport, l’intrattenimento e la cultura globale rendono questo onore particolarmente significativo”, ha aggiunto.
Durante la sua carriera Beckham ha militato nel Manchester United, nel Real Madrid, nel Milan, nei LA Galaxy e nel Paris Saint-Germain.