David Beckham sarà una stella anche sulla Hollywood Walk of Fame

Alla cerimonia del 12 giugno saranno presenti Tom Cruise e Victoria Beckham

David Beckham avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, in occasione dei Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti.

L’attore Tom Cruise e la moglie del giocatore, Victoria Beckham, ex pop star e ora stilista, saranno presenti alla cerimonia del 12 giugno per svelare la targa che immortalerà il centrocampista britannico sulla via più famosa di Hollywood.