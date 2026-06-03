Al Teatro Art Ensemble “Missione Pacco Celeste” e “Avanzi di Sketch”

Allo Spazio Teatrale “Art Ensemble” di Torino domenica 7 giugno alle ore 21.00 debutta la travolgente commedia “Missione Pacco Celeste”. Mercoledì 10 “Avanzi di Sketch”

Una realtà che devia improvvisamente dal suo binario, scatenando un vortice di risate, equivoci e pura comicità. Domenica 7 giugno alle 21.00, la Sala Art Ensemble ospita il debutto di “Missione Pacco Celeste”, nuovo spettacolo della compagnia “Binarie in Scena”, firmato dalla regista Angela Vuolo. “Missione Pacco Celeste” è una commedia corale dal ritmo serrato. Il testo mescola sapientemente l’assurdo alla vita quotidiana. Al centro della trama c’è un evento inaspettato che rompe la routine dei protagonisti. Ogni loro tentativo di ristabilire l’ordine non fa che generare nuove e divertenti scintille comiche. Si tratta di uno spettacolo leggero e brillante. La pièce gioca con le nevrosi, i caratteri e le tensioni umane, esplorando le reazioni imprevedibili di fronte alle sorprese della vita. La regia di Angela Vuolo valorizza la coralità degli interpreti.

Il cast si muove in un perfetto meccanismo a orologeria. La scena diventa un campo di forze in cui l’imprevisto costringe i personaggi a mostrare la loro vera natura. E si continua a ridere mercoledì 10 giugno con “Avanzi di Sketch”. La compagnia “Avanzi di Scena” compie 23 anni e torna sul palco con uno spettacolo dal profumo “vintage”. Dal 2003 a oggi il gruppo teatrale trasforma l’amicizia in arte e il palcoscenico in puro divertimento. Nata dal desiderio di un gruppo di amici di esplorare il genere della commedia brillante, la compagnia celebra quest’anno una storia ricca di successi, solidarietà e risate, radicandosi profondamente nel tessuto culturale del torinese. Con un bagaglio di 18 commedie rappresentate – spaziando da grandi classici famosi a sceneggiature originali – gli “Avanzi di Scena” sono diventati un punto di riferimento per le comunità locali. La filosofia del gruppo resta fedele alle origini: divertire il pubblico e divertirsi, attraverso il meccanismo perfetto di intrighi, equivoci e scene comiche dal ritmo serrato.

Per la nuova stagione, la compagnia propone un cambio di passo entusiasmante. Il nuovo spettacolo abbandona la struttura della commedia classica per abbracciare un format dal profumo squisitamente “vintage”. Il pubblico sarà guidato in un viaggio della risata attraverso una successione incalzante di scenette, sketch e intermezzi spassosi, pensati per regalare leggerezza e comicità senza tempo. L’ingresso per entrambi gli spettacoli è a offerta libera fino a esaurimento posti. Non perdete l’occasione di sostenere il teatro indipendente e vivere la magia della scena! Il progetto “Art Ensemble – Cultura e Socialità” è promosso e finanziato dalla Regione Piemonte e l’Assessorato alle Politiche Sociali. Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3663407927.