Stasera su Rai 3 “Tribù” alla scoperta delle suore calciatrici

La “tribù delle suore calciatrici” è al centro della puntata di “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura, in onda martedì 2 giugno alle 20.10 su Rai 3. Raffaele Di Placido guida gli spettatori alla scoperta di comunità che popolano il mondo contemporaneo e che resistono agli individualismi, viaggiando attraverso l’Italia per comprendere le ragioni che portano le persone a unirsi in comunità e a vivere con regole, codici, segni, riti e momenti di aggregazione, e portando gli spettatori a conoscere dall’interno queste “tribù” e a capire, da vicino, le dinamiche identitarie, i codici e le forme di rappresentazione “tribali” contemporanee.

La Sister Football Team è la prima nazionale di religiose al mondo. Il mister è Moreno Buccianti, ex calciatore e già allenatore della nazionale sacerdoti. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la nazionale gioca un torneo triangolare a Lainate, in provincia di Milano, un’occasione per incontrare le suore calciatrici e ascoltare le loro storie. Il programma seguirà gli allenamenti e le partite, dando spazio alle loro voci: perché giocano a calcio, quali sono i loro ruoli e come conciliano calcio e religione.