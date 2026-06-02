SOS Relazioni diventa Relatomy, un rebranding completo che segna l’evoluzione della realtà italiana specializzata nella formazione e nel coaching relazionale

SOS Relazioni cambia nome e diventa Relatomy, segnando l’inizio di una nuova fase di crescita e visione. La realtà italiana specializzata nello sviluppo di relazioni più consapevoli e soddisfacenti evolve infatti in un progetto ancora più ampio: una vera e propria “palestra relazionale”, pensata per aiutare le persone ad allenare le proprie competenze emotive e relazionali.

Relatomy non è infatti una semplice piattaforma di coaching online, ma con il suo protocollo di educazione relazionale è un ecosistema dedicato alla crescita e all’evoluzione personale dell’individuo, tra potenziamento della propria consapevolezza, fiducia in sé, capacità di comunicazione nella relazione, empatia, capacità di recupero, gestione e sviluppo del rapporto di coppia o interpersonale. Il metodo è stato sviluppato internamente ispirandosi a consolidate teorie comportamentali, sociali e relazionali ed è racchiuso all’interno della nostra libreria digitale di manuali, eBook e audioBook.

Il protocollo di Educazione Relazionale ha tra le proprie finalità la crescita e l’evoluzione personale dell’individuo, in termini di potenziamento della propria consapevolezza, fiducia in se stessi, capacità di comunicazione all’interno della relazione, empatia e capacità di recupero, gestione e sviluppo del rapporto di coppia o interpersonale.

A supporto del nostro protocollo e della nostra libreria digitale c’è una rete di 185 professionisti, coach e trainer specializzati nello sviluppo personale, ed un totale di 300 persone dedicate a questo progetto. I nostri percorsi di crescita hanno portato ottimi risultati con più di 12.000 percorsi completati con successo e un tasso di soddisfazione del 93% tra chi ha scelto di intraprendere questa strada di trasformazione.

Fondata a Pesaro, Relatomy vanta un importante pool di azionisti che hanno da subito creduto nel progetto, tra i quali figurano: GET Investment Partners, PFC Family Office, Giuseppe Miroglio, Simone Cavalieri e Alberto Grignolo.

“Il fulcro di tutto il progetto sono le relazioni, intese come connessioni vive e dinamiche – proprio come quelle tra gli atomi, simbolo di energia e legame. È l’intreccio tra questi due pilastri ciò a cui puntiamo con il nostro metodo, per capire e trasformare nel tempo le relazioni: da qui nasce l’idea per il nostro nuovo nome.” – commenta Emanuel Paglicci, alla guida di Relatomy – “Se SOS Relazioni lavorava principalmente con chi aveva un grande problema da risolvere, ora la prospettiva cambia: oggi vogliamo lavorare sulle relazioni a 360°, attraversandone ogni fase. Il settore della formazione e del coaching relazionale è in grande espansione; tuttavia, l’utente finale si trova a dover scegliere tra molteplici servizi e proposte spesso sovrapponibili. Con Relatomy vogliamo offrire una soluzione unica, concreta, realmente focalizzata sulla costruzione di relazioni sane e consapevoli, che va oltre modelli stereotipati e tradizionali delle dinamiche di coppia.”

I percorsi di Relatomy

Relatomy è il primo player in Italia specializzato nella formazione e nel coaching che accompagna le persone, qualunque sia la loro condizione sentimentale di partenza, nella costruzione di relazioni più sane e appaganti.

Ciascun percorso si focalizza su una sfera della vita – si tratti di amore, intimità, famiglia, amici o mondo online – ed è orientato ai risultati, progettato per fornire maggior benessere in tempi brevi. Il metodo, la libreria ed i coach sono specializzati in dinamiche relazionali, il che rende le loro indicazioni concrete e azionabili sin da subito per avviare la propria crescita personale. Per iniziare il percorso si parte proprio dall’App gratuita, progettata per fornire all’utente le prime risorse per orientarsi nel mondo delle relazioni. Una volta identificata la propria esigenza, si ha accesso al protocollo contenuto nella libreria digitale e si avvia il percorso più adatto alla propria crescita sotto la supervisione del coach che assicura un accompagnamento continuo con sessioni settimanali e supporto quotidiano via chat.

Chi può beneficiare della palestra relazionale? La risposta è semplice: chiunque voglia superare un momento di difficoltà, al di là del proprio genere, età, provenienza, posizione sociale, e, allo stesso tempo, chiunque voglia costruire fondamenta solide nelle nuove relazioni, coltivandole in maniera sana e consapevole nel tempo, senza necessariamente arrivare a un punto di rottura. Il supporto emotivo e l’aiuto nell’affrontare la propria interiorità e ritrovare il benessere è il goal cui puntano i percorsi di Relatomy per ciascuna persona che li sceglie.