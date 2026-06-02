In Emilia-Romagna arriva il patentino per proprietari di gatti: il corso è gratuito

In Emilia-Romagna arriva il patentino per proprietari di gatti: il corso è totalmente gratuito e destinato a chiunque sia interessato. Sarà condotto dalla veterinaria Giulia Bompadre

Per la prima volta in Emilia-Romagna prende il via un corso di formazione per proprietari di gatti. Un ciclo di incontri al termine del quale si potrà ottenere un vero e proprio ‘patentino’. Il progetto è stato ideato a Ozzano nell’Emilia, in provincia di Bologna, e a organizzarlo è la Pro Loco insieme ad Alma Mater, Regione, Ausl di Bologna e Ordine provinciale dei Veterinari. Il corso, totalmente gratuito e destinato non solo ai residenti di Ozzano, ma a chiunque sia interessato, sarà condotto dalla veterinaria Giulia Bompadre in collaborazione con Daniele Zambelli della Clinica ostetrica veterinaria. Per partecipare basta presentarsi al primo incontro, tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala del Consiglio comunale di Ozzano nelle giornate del 10, 17 e 24 giugno e 1 luglio, dalle 18.30 alle 20.30.

Il corso, spiega il Comune, è “pensato per approfondire il benessere, i bisogni comportamentali e la corretta convivenza con il gatto domestico in continuità con esperienze già avviate in altre città italiane”. Durante il ciclo di incontri saranno affrontati temi importanti per la salute e il comportamento del gatto domestico come “emozioni, benessere e arricchimento ambientale”, ambiente salutare, sistemi di comunicazione, problemi comportamentali e aggressività, “stress da trasporto e manipolazioni”, rapporto coi bambini e sterilizzazione.

“Il corso dedicato ai proprietari di gatti indoor rappresenta un passo avanti nella costruzione di una comunità più informata, attenta- spiega il sindaco di Ozzano, Luca Lelli- oggi gli animali condividono con noi spazi, tempi, abitudini e comprenderne i bisogni significa migliorare la qualità della vita di tutti”. Il percorso formativo, continua il sindaco, “nasce con l’obiettivo di offrire conoscenze solide e aggiornate, affinché ogni cittadino possa diventare un punto di riferimento consapevole per il proprio animale. È un investimento culturale che rafforza il senso di responsabilità e il valore della cura quotidiana“.

L’assessore al Benessere animale, Giovanni Catrini, aggiunge: “Promuovere una cultura del benessere animale significa riconoscere che anche il gatto domestico ha esigenze precise, che vanno comprese e rispettate. Con questa prima edizione regionale del patentino per gatti indoor vogliamo offrire ai cittadini strumenti concreti per migliorare la relazione quotidiana con il proprio animale, prevenire comportamenti problematici e favorire una convivenza più consapevole. È un percorso che valorizza la responsabilità, la cura e l’attenzione verso un compagno di vita sempre più presente nelle nostre case e che segue il percorso del Patentino per cani che anche quest’anno ha visto una grandissima adesione”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)