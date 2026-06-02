Furious rinnova la membership con IAA Italy Chapter

Furious, realtà internazionale che ha sviluppato un innovativo ERP all-in-one potenziato dall’Intelligenza Artificiale, specifico per agenzie creative e società di consulenza, annuncia la riconferma della sua adesione a IAA Italy Chapter

Furious, azienda internazionale che ha sviluppato l’ERP all-in-one specifico per agenzie creative, di comunicazione e società di consulenza, rinnova l’adesione all’IAA Italy Chapter, sezione italiana dell’International Advertising Association, la più rilevante community internazionale di leader del marketing e della comunicazione.

Questa riconferma segna l’inizio del secondo anno consecutivo di adesione di Furious, ribadendo la volontà dell’azienda di dare continuità e solidità al proprio impegno nel panorama associativo italiano. La collaborazione si fonda su una visione condivisa che mette al centro il networking strategico, lo sviluppo di nuove opportunità di business e l’internazionalizzazione dell’industry.

“Siamo davvero entusiasti di annunciare il rinnovo della nostra partecipazione a IAA Italy Chapter. Fin dal nostro ingresso, abbiamo creduto fortemente nel potenziale di questa associazione come spazio di networking attivo e dinamico. La vocazione profondamente internazionale di IAA Italy Chapter si allinea perfettamente con la visione di Furious e con il nostro percorso di espansione sui diversi mercati. Nei prossimi mesi continueremo a collaborare con l’associazione per sviluppare eventi e contenuti sempre più strutturati e di valore, dedicati ai soci e all’intero ecosistema delle agenzie.” – commenta Martina Cuman, Country Manager Italy di Furious.

“Siamo felici di proseguire questo percorso al fianco di Furious, un partner che rappresenta l’innovazione tecnologica fondamentale per le agenzie di oggi. L’adesione di realtà dinamiche e proiettate al futuro rafforza la nostra missione di essere la bussola globale della comunicazione. Questo rinnovo conferma la solidità del nostro network e l’impegno condiviso nel creare continue opportunità di confronto, crescita e sviluppo internazionale per tutti i nostri associati.” – afferma Marianna Ghirlanda, Presidente di IAA Italy Chapter.

Per maggiori informazioni e per richiedere una demo gratuita, si può visitare il sito ufficiale

furious-squad.com.