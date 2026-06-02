Andrea Zara alla guida di Sorgenia Green Solutions

La nomina di Andrea Zara come Ceo di Sorgenia Green Solutions, la società del gruppo Sorgenia specializzata nello sviluppo di impianti fotovoltaici e soluzioni di efficienza energetica

Andrea Zara è stato nominato Chief Executive Officer di Sorgenia Green Solutions, la società del Gruppo Sorgenia specializzata nello sviluppo di impianti fotovoltaici e soluzioni di efficienza energetica per clienti residenziali e business. La nomina accompagna il percorso di crescita della controllata, destinata ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella strategia green del Gruppo.

Nata come Esco certificata, Sorgenia Green Solutions ha rafforzato la propria presenza nel mercato dell’efficienza energetica grazie all’installazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva superiore a oltre 130 MWp. Oggi opera soprattutto nella realizzazione di impianti fv per clienti business di medie e grandi dimensioni, con soluzioni chiavi in mano o formule PPA (Power Purchase Agreement) che non richiedono investimenti iniziali da parte del cliente. Tra i progetti più recenti figura l’aggiudicazione della gara per quattro impianti destinati a Rai Way Spa, per un totale di 20 MWp. La società collabora inoltre con Sorgenia nello sviluppo di impianti fotovoltaici utility scale su tutto il territorio nazionale.

Andrea Zara porta con sé un’esperienza trentennale maturata nel settore energetico in ruoli diversificati e di crescente responsabilità, in grandi aziende e società specializzate nell’efficienza energetica. In Sorgenia dal 2022, si occupa della pianificazione e dello sviluppo delle vendite per commodity e greentech.