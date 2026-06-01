“Ulisse, il piacere della scoperta” stasera su Rai 1 con Leonardo genio universale

Rai Cultura celebra il genio di Leonardo Da Vinci riproponendo una puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta” interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza, in onda lunedì 1° giugno in prima serata su Rai 1. Il viaggio di Alberto Angela comincerà in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, nei luoghi dove Leonardo Da Vinci trascorse gli ultimi anni di vita. E, tra atmosfere Rinascimentali, si scoprirà la genesi di tantissime opere leonardesche e si seguiranno le sue orme cercando di svelare l’enigma di Leonardo: chi era davvero quell’uomo geniale che fu artista, scienziato, ingegnere, pittore, musicista, scultore e architetto al tempo stesso?

Dal maniero che gli donò il Re di Francia, Francesco I, ci si sposterà poi a Firenze, dove il giovane Leonardo andò a bottega da un maestro d’eccezione: Andrea del Verrocchio, uno degli artisti più rappresentativi del suo tempo.

E in questa perla del Rinascimento, Alberto Angela dal suo museo più celebre, gli Uffizi, ci condurrà in una visita nella Sala Leonardo, laddove sono esposti i primi capolavori del Genio toscano.

Da Firenze a Milano: è qui che Leonardo visse per ben 17 anni, dal 1482, presso la corte di Ludovico il Moro. Questo ambiente, pieno di fermento culturale fu per lui di ispirazione per moltissime opere, una fra tutte, il meraviglioso Cenacolo. Un’opera tra le più visitate d’Italia, simbolo della potenza economica della Milano dell’epoca e della prosperità culturale ed artistica di una città che poteva gareggiare, per cultura, con Venezia e con la Firenze del Rinascimento.

Tra i molteplici aspetti dell’ingegno di Leonardo Da Vinci si scoprirà la sua passione per la musica e per l’occasione si ascolterà un brano il cui testo fu scritto dallo stesso Leonardo, musicato originalmente da Roman Vlad, riarrangiato per l’occasione da Fabio Visocchi, interpretato da Giorgia, una delle più belle voci italiane.

Tra i grandi ospiti della serata anche il ricordo e l’arte di Gigi Proietti che, attraverso le sue magistrali interpretazioni, ha dato voce a storie e personaggi dell’epoca.

E ancora un altro grande interprete ha fatto parte di questa puntata eccezionale: Roberto Benigni. Una grandissima presenza quella dell’artista toscano che entra nel racconto della vita del genio italiano come solo lui sa fare regalando al pubblico un momento di spettacolo e approfondimento unico.

“Ulisse, il piacere della scoperta” è anche online su RaiPlay.it ed è un programma di Alberto Angela scritto con Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Barbara Gallavotti, Vito Lamberti, Emilio Quinto. A cura di Lucia Madia, Caterina Del Papa. Produttore esecutivo Anna Maria Tiberi. Regia di Gabriele Cipollitti.