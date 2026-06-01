Torna in scena la black comedy “La figlia di Kioto Zhang” di Massimo Odierna dal 5 al 7 giugno a Spazio Recherche-Roma

Torna in scena dal 5 al 7 giugno, “La figlia di Kioto Zhang”, black comedy scritta e diretta da Massimo Odierna, in una cornice prestigiosa e non convenzionale.

Lo spettacolo sarà ospitato nel suggestivo Recherche, spazio indipendente dedicato alla ricerca artistica contemporanea.

Una scelta coerente con l’identità del luogo e con la natura del lavoro. Lo spettacolo verrà presentato in forma di studio come tappa di un percorso di ricerca drammaturgica e registica. Una black comedy da camera in cui personaggi stravaganti si muovono dentro una storia bizzarra e surreale. Il pubblico assisterà a un evento intimo e, al tempo stesso, spettacolare.

LA FIGLIA DI KYOTO ZHANG è una black comedy ‘severamente scorretta’ che indaga con leggerezza, nichilismo ed un linguaggio politically incorrect la follia e l’alienazione dei nostri tempi. Ambientata in presente alterato ed indefinito, la pièce è abitata da personaggi estremi, ridicoli e violenti, lo spazio scenico – dove possibile a pianta centrale – è svuotato di qualsiasi elemento e l’intera struttura dello spettacolo è affidata alla perfomance degli attori.

Thomas vive alla giornata conoscendo donne e bevendo fiumi di alcol. Una sera, durante uno dei suoi appuntamenti viene avvicinato da Libero, suo ex compagno d’ avventure ai tempi degli scout. Libero implora Thomas di aiutarlo a ritrovare la dolce Noa, una ragazzina di sedici anni della quale si è invaghito ma di cui si sono perse le tracce. Noa è la figlia di Kioto Zhang, il temibile capo delle guardie del Palazzo Imperiale. Inizialmente Thomas allontanerà Libero ritenendo assurda la richiesta d’ aiuto, successivamente sarà lo stesso Thomas a sfruttare questa vicenda per riconquistare Amèlie, sua ex fidanzata, una ragazza che ama praticare la gentilezza empatizzando con i più deboli e pronta a salvare il mondo. Le vite di questi tre protagonisti convergeranno alla ricerca della giovane ragazza scomparsa, la ‘dolce Noa’. Protagonisti di questa assurda pièce anche un padre pederasta, una madre devota, una maga scorbutica, e poi Jasmine, Sharon, Tinetta, Clotide, Brooke ed un maestro spirituale.

MENZIONE SPECIALE della giuria all’idea originale Festival inDivenire 2023 – Spazio Diamante (Roma)

Di fronte agli spettatori si compone il racconto di una surreale, ironica e fumettistica masnada di personaggi

storti; sono la feccia cangiante e acida di una metropoli sconosciuta ma riconoscibile.