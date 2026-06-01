“Tatami – Una donna in lotta per la libertà” di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi su Rai 5: la trama

Stasera in prima serata su Rai 5 in onda il film “Tatami – Una donna in lotta per la libertà” di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi: la trama

Mondiali di judo in Georgia. L’iraniana Leila domina il torneo e punta all’oro, sostenuta dalla coach Maryam e dalla famiglia da casa. Ma il regime le impone di ritirarsi per evitare la sfida con l’atleta israeliana. Leila deve scegliere se obbedire o mettere a rischio la sua vita e quella dei suoi cari

E’ la trama del film “Tatami – Una donna in lotta per la libertà” di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi in onda lunedì 1 giugno 2026 alle 21:00 su Rai 5. Nel cast: Arienne Mandi, Zahra Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Nadine Marshall, Lir Katz.