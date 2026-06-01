In prima serata stasera su Rai 4 si chiude “Alert: Missing Persons Unit” con gli episodi “Burt” e “Chase”: la trama

Lunedì 1° giugno alle 21.20 su Rai 4 si conclude la terza e ultima stagione della serie “Alert: Missing Persons Unit”, con gli episodi 9 e 10 in prima visione assoluta. Nell’episodio intitolato “Burt”, il caposquadra di un birrificio viene rapito dopo una discussione con il suo amministratore delegato in merito a violazioni delle norme di sicurezza. Nell’episodio ntitolato “Chase”, Un gruppo di ragazzi che si stanno recando al ballo di laurea in una limousine vengono misteriosamente rapiti.