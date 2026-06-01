Stasera su Rai 3 torna “Newsroom”. Tema: il “Fronte Artico”

“Fronte Artico” è il titolo della nuova puntata di “Newsroom”, il programma crossmediale di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità, in onda lunedì 1° giugno alle 21.15 su Rai 3.

Qual è la nuova frontiera dello scontro tra superpotenze, già oggi teatro di una guerra invisibile fatta di spie, basi militari, sommergibili nucleari e controllo delle rotte strategiche? La trasmissione tocca i confini del mondo per raccontare la sfida che oppone Russia, Stati Uniti e Cina tra i ghiacci del Nord. Una corsa al potere che riguarda sicurezza, risorse energetiche e dominio militare.

Approdo a Kirkenes, la città delle spie, per seguire le esercitazioni NATO nell’Artico e, per la prima volta, è stata raggiunta la penisola di Kola, cuore dell’arsenale nucleare russo e base della più potente flotta di rompighiaccio al mondo. Perché mentre l’Occidente sottovalutava l’Artico, Mosca consolidava la propria presenza strategica e la Cina avanzava come “near Arctic state”, uno Stato “quasi artico”. Quel gigantesco mare di ghiaccio, che dall’alto appare come un unico lago, circondato dalle potenze mondiali, rischia di diventare il fronte dei conflitti di domani. Ecco perché andare su quelle acque, con i soldati italiani.

Comprendere ciò che alimenta davvero guerre, alleanze e crisi internazionali ci riguarda e significa capire chi esercita oggi il potere globale: i “padroni del mondo”, tema centrale del racconto di questa stagione di “Newsroom”.

Nel programma, nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale, ci sono reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati. Un percorso di approfondimento che si snoda a partire dalla “newsroom” appunto – la redazione – in cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi, per rispondere ai quesiti di una realtà sempre più complessa e non di rado contraddittoria.