Stasera su Rai 3 a Tribù si parla dei camalli

Lunedì 1° giugno alle 20.10 su Rai 3 “Tribù” il nuovo programma di Rai Cultura, va alla scoperta di un lavoro un tempo durissimo

Raffaele Di Placido si trova al porto di Genova per conoscere la comunità dei camalli, uomini che ogni giorno lavorano tra banchine, navi e merci, portando avanti un mestiere che affonda le sue radici nella storia della città. Lunedì 1° giugno alle 20.10 su Rai 3 “Tribù” il nuovo programma di Rai Cultura, va alla scoperta di un lavoro un tempo durissimo, fatto di fatica fisica e sacrificio, che ancora oggi resta fondamentale per la vita del porto e per l’identità stessa di Genova.

Tra turni, operazioni di carico e scarico e momenti di condivisione, scopriamo cosa si nasconde dietro questa professione e cosa spinge chi la vive a considerarla molto più di un semplice lavoro. Una comunità unita da valori profondi, dove il mestiere si tramanda di padre in figlio e rappresenta un legame che attraversa le generazioni, con il desiderio che questa tradizione non venga mai interrotta.