Stasera su Rai 2 “The Unknow – Fino all’ultimo bivio” con la semifinale

Lunedì 1° giugno, alle 21.20, torna “The Unknow – Fino all’ultimo bivio” l’adventure game di Rai 2 prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia

Lunedì 1° giugno, alle 21.20, torna l’adventure game di Rai 2 prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia. Alla conduzione Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla).

La competizione entra nel vivo della semifinale. Dopo le eliminazioni – nella scorsa puntata – di Emanuela Folliero e Laura Pranzetti Lombardini, le formazioni scendono in campo più agguerrite che mai: la squadra blu, composta da Soleil Sorge, Pino Strabioli e Christian Calenda, affronta la nuova prova; la squadra arancione, in netto vantaggio, schiera Costanza Caracciolo, Noemi Cassaro, Francesca Manzini, Alessandro Matri e Ivan Zucco.

Ma le squadre verranno riequilibrate, rendendo la gara ancora più imprevedibile. Tra percorsi complessi, bivi insidiosi e una durissima sfida alle cascate del Marmarico, i concorrenti affrontano una eliminazione a sorpresa. Le dinamiche cambiano ancora con una nuova formazione delle squadre e un viaggio finale verso Tropea, dove l’ultimo bivio è un vero colpo di scena. Chi riuscirà a conquistare l’accesso alla finale?

Il progetto è realizzato in partnership con Regione Calabria e Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.