Roland Garros, Cobolli vince e si qualifica ai quarti di finale

Ora tocca a Berrettini e Arnaldi
Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Zachary Svajda negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5). Cobolli raggiunge così per la prima volta in carriera i quarti al Roland Garros, dove troverà il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo.
“Ho capito che le partite non sono mai finite anche quando lo sembrano, per poco non me la sono fatta addosso”, dice poi (in inglese) nell’intervista post-match.
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— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2026