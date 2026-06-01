Ralph in radio e sui digital store con “Memoria”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Memoria”, il nuovo singolo di Ralph

“Memoria” è un brano intenso e malinconico che racconta un amore consumato tra dipendenza emotiva e l’illusione di un sentimento perfetto. Tra immagini evocative e momenti di vita quotidiana, il protagonista si muove all’interno di una relazione che lo svuota, pur restando incapace di liberarsene.

Anche quando tutto finisce, ciò che resta è indelebile: un ricordo che continua a vivere, impossibile da cancellare. Il brano esplora così il legame tra amore e memoria, mettendo in luce quanto alcune persone lascino segni profondi e permanenti dentro di noi.

Con sonorità che richiamano il pop e l’R&B, “Memoria” si distingue per la sua forte componente emotiva e per un’interpretazione autentica, capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Nel videoclip, “Memoria” diventa uno sfogo intimo in cui ogni parola cantata richiama un ricordo che riaffiora. Tra rabbia, dolore e consapevolezza, prende forma l’idea che alcune relazioni non finiscono davvero, ma si trasformano in qualcosa che resta dentro. Anche andando avanti, certi amori rimangono impressi: non salvano, non distruggono, ma continuano a lasciare il segno.