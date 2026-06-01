Oroscopo di oggi, lunedì 1 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 1 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano, quando siamo pronti a vederle. Guardiamo ai fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolceamara.
Toro
Sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. Barbanera ci suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione ci dona un’energia e un’intraprendenza tali, da avviare imprese di sicuro successo.
Gemelli
Il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente, seppur con velata cautela.
Cancro
Oggi sicuramente serve negoziare almeno un po’, per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Barbanera ci consiglia di non lasciare che le piccole tensioni offuschino l’intesa. Cerchiamo un compromesso.
Leone
È il momento ideale per lanciare un progetto professionale o per iniziare un’attività fisica tonica e rigenerante. L’intraprendenza è vincente. L’ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione.
Vergine
Nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perso. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Il Sole in quadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla, passo dopo passo.
Bilancia
Una certa confusione emotiva, causata da Nettuno in Ariete, non può niente in confronto al trigono del Sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici.
Scorpione
La nostra mente è acuta e metodica. Venere e Giove in Cancro supportano il nostro duro lavoro e l’attenzione al minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l’eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo.
Sagittario
La Luna in sestile e Saturno in trigono aprono le braccia e spalancano la comprensione. L’amore oggi è accogliente, coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte, per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni o la visualizzazione.
Capricorno
La Luna in Bilancia e Venere opposta ci chiedono un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l’azione più saggia.
Acquario
Trasformiamo l’impazienza in slancio: anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l’attesa per affinare una strategia e un piano d’azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della nostra maturazione e della conquista dell’indipendenza.
Pesci
Non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Alziamo la testa e restiamo saldi. Se c’è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente: il nostro punto di vista conta eccome.