Nuova formula per “Camper Osteria Italia” su Rai 1

Nuova formula per “Camper Osteria Italia” da oggi su Rai 1. Ogni settimana la sfida tra due osterie italiane

Da lunedì 1° giugno, a partire dalle 12.00, fino al 4 settembre, torna la nuova stagione di “Camper”, il programma quotidiano condotto da Peppone Calabrese che accompagna il mezzogiorno di Rai 1 per tutta l’estate.

Con una grande novità a partire dal titolo, che al marchio Camper aggiunge Osteria Italia: ogni settimana si sfidano in studio due osterie situate in diverse parti del nostro Paese, che raccontano agli spettatori, attraverso un meccanismo di gioco, l’enorme ricchezza e varietà che connota la cucina italiana e che le ha consentito di ricevere, nel 2025, il riconoscimento di Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. La cucina italiana è storia, tradizioni, cultura, convivialità, famiglia, identità, e racconta, nelle sue infinite sfaccettature, quanto attraverso un piatto può emergere lo spirito di un territorio e di intere comunità.

Ogni giorno Peppone racconta, attraverso i collegamenti con i paesi delle osterie, il contesto sociale e culturale in cui le materie prime vengono prodotte. Una giuria di qualità, composta da Andy Luotto, Angelica Amodei e Vittorio Vaccaro, valuta i piatti in gara, decretando il venerdì un vincitore.

A sfidarsi nella prima settimana ci sono un’osteria della provincia di Savona e una della provincia di Caserta, che mostrano al pubblico la ricchezza della propria cucina locale. Il programma continua a raccontare l’Italia anche aldilà della cucina: gli inviati vanno a scoprire borghi e luoghi d’arte, siti archeologici e storiche botteghe artigiane. Gli spazi in studio mantengono la loro matrice di allegria e intrattenimento, con ospiti, musica e rubriche che fanno compagnia ai telespettatori per l’intera estate. Questa settimana tra gli ospiti in studio ci sono Paolo Belli, Ambrogio Sparagna, Marco Conidi e Lorella Boccia.