Nuova disavventura per “Comedian”, rubata “la banana di Cattelan”

Nel luglio dello scorso anno un visitatore aveva addirittura mangiato la banana esposta

La banana di Cattelan è stata rubata. Nuovo colpo di scena attorno a Comedian, la celebre opera dell’artista padovano Maurizio Cattelan, composta da una banana fissata al muro con del nastro adesivo.

Il Museo Pompidou-Metz, nell’est della Francia, ha denunciato alle autorità il furto del frutto, elemento centrale dell’installazione artistica valutata milioni di dollari. La scomparsa è stata scoperta sabato da un addetto alla sorveglianza. Oggi il museo, sede distaccata del celebre Centro Pompidou di Parigi, ha annunciato di aver sporto denuncia contro ignoti per furto. Nel frattempo, la banana è stata prontamente sostituita.

Nel luglio dello scorso anno un visitatore aveva addirittura mangiato la banana esposta.