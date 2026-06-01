“Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà” anche in lingua originale su Rai 5: la trama

Il film “Jimmy’s Hall. Una storia d’amore e libertà”, diretto da Ken Loach, in onda lunedì 1 giugno 2026 alle 23.05 su Rai 5: la trama

Dopo dieci anni di esilio negli Stati Uniti, Jimmy Gralton ritorna in Irlanda. Sconvolto per la grande depressione economica e culturale del suo paese, decide di riaprire la hall a causa della quale era dovuto espatriare. La sala da ballo ridiventa in breve un luogo di ritrovo, di arte e di libero pensiero che incontra l’ostilità dei proprietari terrieri e del parroco della locale chiesa.

È il film “Jimmy’s Hall. Una storia d’amore e libertà”, diretto da Ken Loach, in onda in seconda serata su Rai 5. Nel cast, Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton, Andrew Scott, Francis Magee, Mikel Murfi.