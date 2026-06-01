Defined Body inaugura la sua seconda sede a Milano

Arriva un nuovo traguardo per Defined Body – Metododefinedbody.com, il metodo venezuelano di Alebis Gomez. È stata infatti appena inaugurata la nuova sede

Arriva un nuovo traguardo per Defined Body – Metododefinedbody.com , il metodo venezuelano di Alebis Gomez. È stata infatti appena inaugurata la nuova sede in Via Giorgio Washington 11 a Milano. È un momento importante, fatto di sacrifici, crescita, passione e soprattutto fiducia.

Un progetto nato da una visione chiara: creare un metodo che non si limitasse a offrire un risultato momentaneo, ma un vero cambiamento nel tempo. “Quando ho creato Defined Body, volevo andare oltre il classico massaggio estetico. Volevo creare una linfoscultura manuale che lavorasse realmente in profondità, rispettando il corpo, migliorando la circolazione, aiutando il drenaggio e accompagnando le persone verso risultati visibili ma soprattutto duraturi”, spiega Alebis Gomez.

Negli anni, il metodo si è distinto proprio per questo approccio: non promettere magie immediate, ma costruire risultati reali attraverso una tecnica manuale precisa, personalizzata e studiata per educare il corpo nel tempo. Per Alebis Gomez, il vero successo di Defined Body non è stato solo vedere il brand crescere, ma osservare come il passaparola, i risultati ottenuti e l’esperienza vissuta dagli ospiti abbiano creato una comunità sempre più forte e fedele.

“Le persone oggi cercano risultati che durino davvero. Ed è questo che ci ha fatto crescere: la fiducia. Le clienti che parlano di noi, che tornano, che consigliano il metodo alle amiche, alle sorelle, alle famiglie. È qualcosa che non potrò mai dare per scontato”, continua.

La seconda apertura rappresenta quindi non solo l’espansione di un brand, ma la conferma di una filosofia che continua a conquistare persone ogni giorno. Durante l’inaugurazione della nuova sede, Alebis Gomez ha voluto condividere un momento particolarmente emozionante: la presenza di tante persone che l’hanno accompagnata fin dall’inizio del suo percorso.

“Ieri è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Vedere accanto a me le persone che hanno creduto in me quando tutto era solo un sogno mi ha emozionata profondamente.

Mi hanno dimostrato ancora una volta affetto, sostegno e gratitudine, e questo per me vale più di qualsiasi altra cosa.”

“Grazie a ogni persona che ha scelto Defined Body, che si è fidata del mio metodo, della mia visione e del nostro lavoro. Defined Body nasce dalle mie mani e dalla mia esperienza, ma oggi è diventato molto di più: è un team di operatrici certificate che ogni giorno lavora con passione, cura e professionalità per portare avanti questa filosofia. Sono orgogliosa del mio team, perché i risultati che le persone vedono e sentono non dipendono solo da me, ma da un metodo reale, strutturato e insegnato con amore e responsabilità.

“Grazie alle clienti diventate famiglia, a chi mi sostiene ogni giorno e a chi continua a credere in questo progetto. Sono profondamente grata a Dio, alla vita e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo cammino”.

Con questa nuova apertura, Defined Body continua il suo percorso di crescita con l’obiettivo di portare sempre più persone a vivere un’esperienza di benessere autentica, dove estetica, salute e ascolto del corpo si incontrano.