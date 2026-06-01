Cure palliative pediatriche: VIDAS forma gli operatori

Cure palliative pediatriche: l’8 e il 9 giugno VIDAS promuove a Milano due giornate di approfondimento rivolte agli operatori sanitari

In Italia ogni anno oltre 35.000 bambini necessitano di cure palliative pediatriche, ma solo un bambino su cinque riesce ad accedervi, a causa di una rete territoriale ancora disomogenea e di una limitata conoscenza del tema. Si stima che in Lombardia siano circa 1.800 i minori che necessitano di questo tipo di assistenza, un dato che evidenzia quanto la richiesta di cure dedicate sia presente anche sul territorio regionale.

In questo contesto, VIDAS rilancia l’importanza della formazione degli operatori come leva fondamentale per garantire percorsi di cura adeguati e continui, promuovendo a Milano due giornate di approfondimento dedicate agli addetti ai lavori nell’ambito del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche.

L’iniziativa si inserisce nella V edizione del Giro promosso dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ETS, che attraversa il Paese per diffondere la cultura della “comunità curante”, un modello che riconosce nella collaborazione tra professionisti sanitari, famiglie e territorio la chiave per rispondere ai bisogni complessi dei minori con patologie inguaribili.

A Milano, VIDAS interpreta questo approccio attraverso un sistema integrato che affianca l’assistenza domiciliare all’accoglienza in Casa Sollievo Bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia, e al Day Hospice pediatrico, offrendo percorsi personalizzati che accompagnano bambini e famiglie lungo tutto il decorso della malattia.

È proprio a partire da questa esperienza sul campo che nascono le due giornate di formazione promosse dal Centro Studi e Formazione VIDAS.

Lunedì 8 giugno, presso l’Auditorium di VIDAS in via Ojetti 66, dalle ore 14 alle 18, saranno al centro due ambiti sempre più cruciali nella pratica clinica. Da un lato la “Pianificazione condivisa delle cure in ambito pediatrico”, fondamentale per costruire percorsi assistenziali realmente aderenti ai bisogni del bambino e delle famiglie. Dall’altro il tema del benessere degli operatori, affrontato nel workshop “Self-care strategies per i curanti in ambito pediatrico”, dedicato alle strategie utili a sostenere nel tempo l’impatto emotivo e relazionale di questi contesti.

Il percorso prosegue martedì 9 giugno, sempre presso l’Auditorium VIDAS, dalle ore 9 alle 18, con il convegno scientifico “Educare alla cura, curare nella comunità. Saperi clinici, educativi e sociali in cure palliative pediatriche”, che vede il coinvolgimento di professionisti VIDAS ed esperti esterni in un confronto multidisciplinare sul ruolo della rete – sanitaria, educativa e sociale – nell’accompagnamento dei minori con bisogni complessi.

Dal 2015 VIDAS ha sviluppato una rete dedicata alle cure palliative pediatriche sul territorio milanese e nell’hinterland, a partire dalla creazione della prima équipe domiciliare specializzata, con l’obiettivo di consentire ai bambini di essere assistiti a casa, nel contesto degli affetti, evitando ricoveri ospedalieri inappropriati e garantendo continuità nel rapporto con ospedali e pediatri di riferimento.

Accanto all’assistenza domiciliare, Casa Sollievo Bimbi rappresenta un punto di riferimento per la Lombardia: il primo hospice pediatrico della regione, pensato per accogliere non solo i piccoli pazienti ma l’intero nucleo familiare, offrendo ricoveri di sollievo, rivalutazione clinica e accompagnamento nei momenti più delicati del percorso di malattia, con un’attenzione costante anche agli aspetti psicologici, sociali ed educativi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno. Per partecipare, basta registrarsi qui: