Claudio Baglioni annulla il tour a causa di una polmonite interstiziale acuta

Il cantante avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia

Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

In merito alla data prevista il prossimo 7 luglio 2026 è stata individuata la data del 6 luglio 2027 per il recupero dell’appuntamento.

Tutti i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data senza necessità di alcuna operazione da parte degli spettatori. Questa soluzione consentirà al pubblico che aveva già acquistato il proprio titolo d’ingresso di mantenere la validità del biglietto e di assistere al concerto nella nuova data programmata.

Coloro che non fossero interessati a mantenere il proprio titolo d’ingresso potranno richiederne il rimborso entro il 30 giugno 2026, attraverso il circuito di vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto, secondo le modalità che saranno rese disponibili sui canali ufficiali di vendita.

Le nuove date

6 luglio 2027 PISTOIA, Piazza Duomo posticipo del 7 luglio 2026

7 agosto 2027 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini posticipo del 16 agosto 2026

8 agosto 2027 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli posticipo del 17 agosto 2026