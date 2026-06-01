Assitej Italia, TRAC, Teatro tra le generazioni e Fondazione SAT lanciano un bando nazionale per 4 residenze artistiche per il teatro dedicato alle nuove generazioni

Dalla collaborazione tra Assitej Italia — sezione italiana della più grande rete mondiale dedicata al teatro per l’infanzia e la gioventù —, TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese — nato dall’unione di cinque compagnie pugliesi impegnate nella promozione della creatività artistica per bambini e ragazzi —, il progetto toscano “Teatro tra le generazioni” degli Artisti nei Territori e Fondazione SAT — organizzatrice del festival Maggio all’infanzia, il più importante festival di teatro ragazzi del Sud Italia — nasce un nuovo bando finalizzato all’individuazione di 4 residenze artistiche dedicate al teatro per le nuove generazioni.

Il bando è rivolto a compagnie e artisti che intendano sviluppare un progetto di ricerca artistica destinato al pubblico tra 0 e 13 anni, finalizzato o meno alla produzione. Le residenze selezionate saranno 4 complessivamente: 2 per l’anno 2026 e 2 per l’anno 2027, con ospitalità prevista tra settembre 2026 e dicembre 2027. I progetti selezionati accederanno ai poli del TRAC usufruendo di spazi teatrali attrezzati per 10 giorni, tutoraggio artistico e organizzativo — anche da parte della Casa dello Spettatore di Roma —, ospitalità per l’intera durata della residenza e un sostegno produttivo con base di partenza di 3.000 euro. Assitej Italia metterà inoltre a disposizione di ogni residenza il proprio tutoraggio sul panorama mondiale del teatro ragazzi.

Per ogni annualità, uno dei progetti selezionati accederà a una residenza interregionale complessiva di trenta giorni presso gli Artisti nei Territori del progetto “Teatro tra le generazioni” in Toscana, con spazi teatrali attrezzati per 10 giorni, tutoraggio dedicato, alloggio e un contributo produttivo fino a 2.000 euro. Le compagnie coinvolte nel progetto valuteranno inoltre eventuali inserimenti nelle rispettive programmazioni e festival dedicati alle nuove generazioni. Fondazione SAT seguirà la fase conclusiva delle residenze e si riserverà di valutare l’eventuale debutto degli spettacoli selezionati all’interno delle edizioni 2027 e 2028 del Maggio all’infanzia.

In sede di valutazione saranno considerati elementi premianti: i progetti di ricerca artistica dedicati alla fascia d’età compresa tra 0 e 10 anni; i progetti cosiddetti “trampolino”, ovvero di compagnie o artisti non precedentemente scritturati da altre realtà; i progetti che prevedano momenti di apertura alla comunità in forma di anteprima, prova aperta, studio o incontro con fasce specifiche di pubblico. Non potranno essere prese in considerazione proposte non rivolte al pubblico delle nuove generazioni.

Per partecipare è necessario compliare il form https://forms.gle/hPpfptnrLqQQWRbb7), entro e non oltre la mezzanotte del 20 giugno 2026. Maggiori informazioni sui siti assitej.it, tracresidenzeteatrali.it, giallomare.it e catalyst.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@assitej-italia.it con oggetto “INFORMAZIONI BANDO RESIDENZE PER LE NUOVE GENERAZIONI” entro il 15 giugno 2026.