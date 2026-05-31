The Rookie con “Segreto mortale” e “Bugie e verità” su Rai 2: la trama

Due nuovi episodi per la settima stagione della serie “The Rookie”, in onda in prima visione domenica 31 maggio alle 21 su Rai 2
Due nuovi episodi per la settima stagione della serie “The Rookie”, in onda in prima visione domenica 31 maggio alle 21 su Rai 2.
Nell’episodio 15 “Segreto mortale”, tramite interviste ai protagonisti, si ricostruisce la scomparsa di Abigail e la sua indagine nell’Ospedale Psichiatrico di Westviev, scena del crimine degli omicidi compiuti da Liam Glasser.
Nell’episodio 16 “Bugie e verità”, dopo aver fatto causa, Seth rientra nel programma di addestramento. Grey affida la prosecuzione del suo addestramento a Nolan. Tamara chiede a Lucy un confronto, convinta che Seth sia una persona inaffidabile.