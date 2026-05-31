Su Rai 1 “A Sua Immagine” in occasione della Festa della Santissima Trinità

Domenica 31 maggio alle 10.15 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura

Domenica 31 maggio alle 10.15 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. Questa domenica, Festa della Santissima Trinità, ci sarà una riflessione su uno dei pilastri più affascinanti della fede cristiana: il Dio trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma come si può spiegare la Trinità ai giovani d’oggi o a chi non crede? Quali sono i luoghi e i santi che più possono avvicinare a questo mistero? Cosa c’entra il cammino sinodale e la recente enciclica di Papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas”, con tutto questo?

In studio con Lorena Bianchetti ci saranno Padre Pasquale Cormio, Rettore della Basilica di Sant’Agostino a Roma, e Alessandro Zaccuri, giornalista e scrittore. In collegamento da Torino Monsignor Piero Coda, Segretario generale della Commissione Teologica Internazionale e docente di Teologia trinitaria. Attraverso i servizi si raggiungerà quindi il Santuario della SS. Trinità di Vallepietra, saranno approfonditi gli aspetti biblici legati alla Trinità con il cardinale Gianfranco Ravasi e, poi, l’arte con Tommaso Strinati. Uno spazio sarà dedicato anche alla prima lettera enciclica di Papa Leone XIV, resa pubblica lunedì 25 maggio e dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello si raggiungerà Venezia, dove sulle note di Patti Smith sarà visitato il padiglione della Santa Sede alla sessantunesima Biennale d’Arte. La celebre cantautrice statunitense è infatti tra i 24 artisti protagonisti di questo spazio.

A seguire, alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta, trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Catania. E, alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.