Roma, Carabinieri salvano 21enne mentre vaga lungo la linea ferroviaria dell’alta velocità

Intervento provvidenziale dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno tratto in salvo una giovane, 21enne romana, mentre vagava pericolosamente lungo la linea ferroviaria dell’alta velocità. Intorno alle ore 17:30, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti nei pressi di via delle Valli dove la ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito di una lite con il proprio compagno, si era introdotta nell’area ferroviaria camminando sui binari con probabili intenti suicidi.

I Carabinieri, compresa l’imminenza del pericolo, hanno scavalcato la recinzione protettiva e si sono mossi con estrema cautela tra i treni in transito, raggiungendo la giovane e, sfruttando un suo momento di distrazione, l’hanno bloccata e messa in sicurezza, scongiurando la tragedia. La ragazza è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118 e trasportata presso l’ospedale ‘Sandro Pertini’ in codice rosso.