“Miami Beach” stasera su Rai Movie: ecco la trama

La trama di Miami Beach (Italia, 2016) di Carlo Vanzina, con Max Tortora, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Francesca Nunzi, Giampaolo Morelli

Su Rai Movie, domenica 31 maggio 2026, alle 21.15, c’è “Miami Beach”. Luca e Valentina, compagni di università, sono innamorati, ma i genitori dei due, Giovanni e Paola, si detestano. Perlomeno all’inizio: la vacanza a Miami contribuirà a mescolare le carte. Il cinema vacanziero dell’Italia spensierata si evolve, con Max Tortora, Minaccioni e Ricky Memphis che danno una versione sguaiata ma tutt’altro che infedele del nostro modo di viaggiare.

Miami Beach (Italia, 2016) di Carlo Vanzina, con Max Tortora, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Francesca Nunzi, Giampaolo Morelli.