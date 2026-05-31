Maestro di scuola elementare arrestato in provincia di Milano per violenze sui piccoli alunni

Maestro arrestato in flagranza, a scuola, per abusi sessuali su due bambini: è una vicenda che appare gravissima quella che arriva da un paese della provincia di Milano

Arrestato in flagranza, a scuola, per abusi sessuali su due bambini: è una vicenda che appare gravissima quella che arriva da un paese della provincia di Milano, dove i Carabinieri sono intervenuti, su mandato della Procura, per fermare questo docente molestatore. L’insegnante ha circa 30 anni e la scuola dove sono avvenuti i fatti è una scuola pubblica: l’indagine su di lui è iniziata dopo alcune segnalazioni alle forze dell’ordine. L’intervento di ieri mattina, avvenuto un’ora dopo il suono della campanella e l’inizio delle lezioni, riguarda due bambini, con cui il maestro si trovava quando sono arrivati i Carabinieri. Gli inquirenti però pensano che la situazione sia più grave e che ci siano stati abusi e molestie anche nei confronti di altri quattro bambini.

L’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori: ora gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)