Linea Verde su Rai 1 oggi è in Liguria, in Val Fontanabuona

A Linea Verde Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi saranno nella Val Fontanabuona, in Provincia di Genova, nella Liguria più autentica

Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi saranno nella Val Fontanabuona, in Provincia di Genova, nella Liguria più autentica, dove tradizione, talento e passione si intrecciano in un racconto ricco di eccellenze gastronomiche e artigianali, nella puntata di “Linea Verde”, in onda su domenica 31 maggio alle 12.20 su Rai 1.

Tra colline verdi e borghi dove il tempo sembra essersi fermato, la Val Fontanabuona custodisce storie di agricoltura eroica e di antichi mestieri tramandati di generazione in generazione.

I conduttori partiranno dal borgo marinaro di Lavagna e accompagneranno il pubblico alla scoperta dei sapori e dei prodotti che raccontano l’identità dell’entroterra ligure. Vigne, uliveti e boschi di castagni impreziosiscono i terrazzamenti e i pendii delle colline che avvolgono la valle, e raccontano il duro lavoro di agricoltori e allevatori. Una valle immersa nella natura da scoprire anche attraverso sentieri e percorsi ciclopedonali che ne raccontano la storia, come la ciclovia dell’Ardesia.

La Val Fontanabuona è anche una terra di antichi mestieri: dall’ardesia, la celebre “pietra nera” ligure estratta e lavorata con maestria, ai preziosi damaschi di Lorsica, tessuti fatti ad arte con antichi telai, fino all’ingegno e ai saperi degli artigiani che fabbricano orologi da torre e campane. Tra le curiosità di questa puntata, anche un falegname che realizza bacchette per direttori d’orchestra.

Nella terra che ha dato i natali a Cristoforo Colombo sono nate grandi storie di successo internazionale: da Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, a Frank Sinatra, “the voice”, due eccellenze che hanno portato il talento ligure nel mondo, entrambi con radici nella Val Fontanabuona.

Un viaggio che racconterà una Liguria meno conosciuta, autentica e piena di fascino, dove si mescolano passato e presente, tradizione e nuove scelte di vita.

La puntata si concluderà con un grande pranzo collettivo, condito con i profumi delle trofie al pesto, i formaggi, la focaccia e, per finire, il gusto unico del pandolce genovese.

La puntata è stata realizzata in convenzione con la Regione Liguria. “Linea Verde” è un programma di Andrea Caterini e di Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Marta Santella, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Sonia Marcantuono. Regia di Diego Magini.