In seconda serata su Rai 3 “Fame d’amore” con Francesca Fialdini

Nella terza puntata di “Fame d’amore”, in onda domenica 31 maggio alle 23.15 su Rai 3, si conclude la storia di Debora, la pasticcera di San Felice Circeo

Nella terza puntata di “Fame d’amore”, in onda domenica 31 maggio alle 23.15 su Rai 3, si conclude la storia di Debora, la pasticcera di San Felice Circeo che soffre da 20 anni di anoressia e che per la prima volta pensa a intraprendere un percorso di cura. “La mia parte sana mi dice di curarmi ma la mia parte malata mi dice che devo restare così”.

L’equipe dell’Auxologico e il dottor Mendolicchio ragionano su come accoglierla e aiutarla, ma Debora è piena di dubbi. Quando Francesca Fialdini la incontra, le ragioni del malessere e della sua Fame d’Amore vengono allo scoperto: “Voglio solo essere amata”, dice Debora.

A seguire, la storia di Marta, 23 anni, che soffre di anoressia nervosa dall’età di dodici. La sua malattia nasce da un trauma profondo del quale è stata vittima molti anni prima e da un abuso subito in un luogo che avrebbe dovuto proteggerla. Da allora il rapporto con il corpo si è trasformato: Marta non desidera essere bella né piacere agli altri, ma cerca invece di proteggersi dal mondo e dagli sguardi. Marta verrà dimessa dopo un percorso di cura e consapevolezza crescente: “Io non esco di qua guarita, io esco di qua più Marta”.