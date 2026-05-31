Il film “La meglio gioventù” stasera su Rai Storia: la trama

“La meglio gioventù”, regia di Marco Tullio Giordana, con Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Adriana Asti, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Maya Sansa, Valentina Carnelutti, Jasmine Trinca: la trama

Domenica 31 maggio 2026 alle 21:20 Rai Storia proporrà “La meglio gioventù”, il film diretto da Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio, Alessio Boni e Jasmine Trinca.

La pellicola racconta i cambiamenti della storia italiana dall’estate del 1966 fino alla primavera del 2003 attraverso le vicende di una famiglia romana della media borghesia.

Al centro della storia due fratelli, Nicola e Matteo, che vivono inseparabilmente gli anni dell’adolescenza fino a quando l’arrivo nella loro esistenza di una ragazza con gravi problemi psichici cambierà le cose.

La vita della famiglia s’intreccia con le vicende italiane durante l’arco di quegli anni: l’alluvione di Firenze, il sessantotto, il periodo della lotta armata e delle Brigate Rosse, Tangentopoli, fino alla morte di Giovanni Falcone. Nel corso della storia è rivissuto con sguardo nostalgico lo scorrere del tempo passato, le diverse abitudini, la gioventù che lascia il posto ai problemi dell’età adulta.

La meglio gioventù ha vinto il premio come miglior film nella sezione Un Certain Regard al 56° Festival di Cannes, 6 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro.

Il titolo della pellicola è ispirato alla omonima raccolta di poesie pubblicata nel 1954 da Pier Paolo Pasolini.