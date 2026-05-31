Il film “American Assassin” stasera su Rai 4: ecco la trama

Diretto da Michael Cuesta, già regista del thriller “Le regole del gioco”, “American Assassin” con Michael Keaton stasera su Rai 4: la trama
La vicenda di Mitch Rapp, che vede morire sotto i suoi occhi la sua futura moglie durante un attentato terroristico a Ibiza: la racconta il film d’azione, tratto dall’omonimo romanzo di Vince Flynn, “American Assassin”, in onda domenica 31 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4.Dopo mesi di ricerche, Mitch riesce a rintracciare uno dei responsabili dell’attentato, ma la sua vendetta viene interrotta dalle forze speciali statunitensi.
La Cia decide di offrire al ragazzo la possibilità di essere addestrato per entrare a far parte della squadra speciale Orion che si occupa di terrorismo internazionale. Diretto da Michael Cuesta, già regista del thriller “Le regole del gioco”, “American Assassin” vanta le interpretazioni di Michael Keaton, Dylan O’Brien, Taylor Kitsch e Scott Adkins.