I risultati dei test medici di Trump ora sono pubblici: consigliata la perdita di peso

Pubblicati i risultati dei test medici di Trump. Lui: “Sono estremamente buoni”, ma si consiglia la perdita di peso. Di recente le immagini dei lividi sulle mani e le caviglie gonfie

Nell’ultimo anno, le immagini dei lividi sulle mani di Donald Trump o le sue caviglie gonfie hanno destato curiosità sul suo stato di salute. Ora è la Casa Bianca a diffondere i risultati degli ultimo test medici effettuati dal presidente al Walter Reed National Military Medical Center.

“Il presidente Trump gode di ottima salute e dimostra una solida funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica e fisica generale”, ha scritto il medico della Casa Bianca, il dottor Sean Barbabella. “Le sue prestazioni cognitive e fisiche sono eccellenti. È pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di Comandante in capo e Capo di Stato“, ha aggiunto.

Barbabella ha, poi, fatto sapere di aver dato a Trump “indicazioni sulla dieta” da seguire e raccomandato “di aumentare l’attività fisica e di continuare a perdere peso“. Il presidente attualmente ha un peso di 108 chili. Sarebbe questa, infatti, l’unica nota dolente del check up. Il gonfiore alle gambe e alle caviglie, emerso la scorsa estate, sarebbe solo una conseguenza di un’insufficienza venosa cronica, una condizione in cui le valvole all’interno di alcune vene non funzionano correttamente.

TRUMP: “I RISULTATI SONO STATI ESTREMAMENTE BUONI”

Soddisfatto, Trump – che il prossimo 14 giugno compirà 80 anni – su Truth Social ha commentato: “I risultati della mia visita medica, effettuata al Walter Reed Military Medical Center e appena pubblicati, sono stati estremamente buoni. A differenza di altri Presidenti degli Stati Uniti, nessuno dei quali ha mai sostenuto un test cognitivo approvato e di elevata difficoltà, ho ottenuto un punteggio perfetto di 30 su 30, considerato ‘intelligenza estrema’. I Democratici sono davvero sorpresi? In realtà, questo è il mio quarto test di questo tipo, tutti perfetti, ovvero 120 risposte corrette su 120 domande poste! È molto raro che qualcuno ottenga un punteggio perfetto, soprattutto se raggiunto quattro volte di seguito. Tutti i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza dovrebbero essere obbligati a sostenere test cognitivi di elevata difficoltà. Il Congresso e i Democratici dovrebbero esigerlo!”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)