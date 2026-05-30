“Un matrimonio mostruoso” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Risate in prima serata su Rai Movie con la commedia “Un matrimonio mostruoso” di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Paolo Calabresi

Sabato 30 maggio 2026, alle 21.10, Rai Movie trasmette “Un matrimonio mostruoso”. I genitori del giovane Adalberto sono un vampiro e una strega, mentre quelli di sua moglie Luna sono più ordinari: ma il padre di lei sparisce, lasciando la consorte Stella in mezzo ai debiti. E quest’ultima, per risolvere il problema, si mette in testa di sedurre il consuocero.

Ma la strega Brunilde difenderà il suo matrimonio. Prosegue il “Twilight” all’italiana, tutto da ridere, firmato Volfango De Blasi, con questo sequel riuscito che appassiona e diverte anche più dell’originale.

“Un matrimonio mostruoso” (Italia, 2023) di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Paolo Calabresi, Maurizio Mattioli, Cristiano Caccamo.