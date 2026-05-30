“Tv Talk” oggi su Rai 3 riflette sul racconto delle tragedie in tv

La puntata di “Tv Talk”, in onda sabato 30 maggio alle 15.00 su Rai 3, si apre con il racconto televisivo della tragedia delle Maldive

La puntata di “Tv Talk”, in onda sabato 30 maggio alle 15.00 su Rai 3, si apre con il racconto televisivo della tragedia delle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione. La conduttrice Mia Ceran, con Serena Bortone, Riccardo Bocca e Filippo Facci, riflette sul modo in cui i media affrontano il dolore collettivo, tra cronaca ed emotività.

Dopo i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti televisivi più originali della settimana, Piero Chiambretti parla della nuova stagione del suo “Fin Che la Barca Va”. Con la conduttrice Ema Stokholma e il cantautore e conduttore Luca Barbarossa, inoltre, spazio all’analisi sul nuovo ruolo dei cantanti nella televisione contemporanea con artisti sempre più coinvolti in dinamiche di spettacolo e comicità, tra promozione discografica, intrattenimento e leggerezza televisiva.

I due conduttori raccontano anche aneddoti sul loro programma Radio2 Social Club. Si prosegue con Francesca Fialdini, protagonista della stagione televisiva in generi diversi tra loro, dall’intrattenimento di “Ballando con le Stelle” e di “Da noi…A ruota libera”, al racconto delicato di “Fame d’Amore”, sui disturbi mentali e comportamentali. Zerocalcare parla della sua nuova serie animata “Due Spicci”, e, in chiusura, l’annuncio delle nomination dei Tv Talk Awards, i prestigiosi premi dedicati alle migliori novità televisive della stagione. Intervengono in puntata anche Marta Cagnola, Alice Oliveri e Maria Volpe.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.