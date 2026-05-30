Tribucstock Festiwild 2026, annunciati i primi ospiti

Tribucstock Festiwild 2026, annunciati gli EX-OTAGO e ROBERTO COLELLA: a Palma Campania (NA) – 31 luglio, 1 e 2 Agosto 2026

Torna per la settima edizione il Tribucstock Festiwild, una rassegna musicale che affonda le radici nel territorio e si dirama verso culture lontane. Quest’anno si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Anche quest’anno sarà la suggestiva Pineta Tribucchi, a Palma Campania (NA), a fare da cornice a tre giorni di musica, campeggio e attività.

Il festival, che nelle scorse edizioni ha visto esibirsi sul proprio palco artisti del calibro di Venerus, Marco Castello, Baiuca, DADA’, Francesco Di Bella, La Maschera, MEG, Populous, Altea, Fitness Forever anche quest’anno non vi deluderà!

Sono stati annunciati i primi nomi della line-up!

Line up

31 LUGLIO 2026

Ex-Otago

+ MORE

1 AGOSTO 2026

Roberto Colella

+ MORE

2 AGOSTO 2026

TBA

I primi protagonisti annunciati di questa settima edizione del “Festiwild” sono gli Ex-Otago e Roberto Colella.

Dopo i sold out nei club a gennaio, in cui la band ha scelto di tornare in quei piccoli e preziosissimi spazi dove tutto è iniziato, gli Ex-Otago proseguono la celebrazione del loro iconico disco “Marassi” con un tour estivo. Un album che ha segnato in modo determinante un periodo della musica italiana – quello in cui l’indie italiano è diventato pop, raggiungendo migliaia di persone, grandi palcoscenici, classifiche – e che ha cambiato la vita e consacrato la carriera della band genovese. Un viaggio collettivo e condiviso dentro la memoria e l’energia di un disco che ha modificato la traiettoria del pop italiano e che farà tappa a Palma Campania in provincia di Napoli il prossimo 31 Luglio 2026. Quella al Tribucstock sarà l’unica data in Campania!

Autore, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della band napoletana La Maschera, Roberto Colella ha recentemente pubblicato il suo primo disco da solista “Ce Sta Sempe Na Via”. Si tratta di un lavoro sincero, denso di immagini e riflessioni, che prova ad analizzare ansie e paure per trasformarle in nuovi stimoli. Un modo per ricordare che “ce sta sempe na via pe’ nunn’ essere sulo a stu munno”. Il cantautore partenopeo sarà in tour questa estate con questo nuovo lavoro e farà tappa al Tribucstock sabato 1 Agosto 2026.

Altri annunci sono previsti nelle prossime settimane.

Intanto sono aperte le prevendite.

Biglietti

Area Concerti

Venerdì 31 Luglio €23 + d.d.p. – https://shorturl.at/kOh0O

Sabato 1 Agosto €23 + d.d.p. – https://shorturl.at/VDtj0

Domenica 2 Agosto – Ingresso Gratuito con consumazione obbligatoria

* I biglietti per Area Concerti non includono il pernottamento in campeggio.

Area Camping

Venerdì 31 Luglio €10 + d.d.p. – https://shorturl.at/g7e8A

Sabato 1 Agosto €10 + d.d.p. – https://shortlink.uk/1qgFk

FULL PASS – Venerdì 31 + Sabato 1 + Domenica 2 + Camping €66 + d.d.p. – https://shorturl.at/HGlvC

* La prenotazione per l’area camping è obbligatoria per ogni singolo campeggiatore ed è valida esclusivamente se associata ad un biglietto per area concerti corrispondente.