Sondaggi politici: aumenta il divario tra centrodestra e campo largo

Sondaggi Dire-Tecnè, cresce la distanza tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra: l’attuale maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 46,1% mentre le opposizioni sono al 44,6%

Cresce la distanza tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. Secondo quanto emerge dai sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 28 e il 29 maggio, l’attuale maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 46,1% (+0,2 rispetto a una settimana fa) mentre le opposizioni sono al 44,6% (-0,3). Nel centrodestra al primo posto tra i partiti c’è sempre FdI al 29,4% (+0,2), seguita da Forza Italia stabile all’8,8, poi la Lega al 7% (+0,1) e infine Noi Moderati che cala dello 0,1 allo 0.9%. Nel centrosinistra il Pd guadagna lo 0,1 e si attesta al 22,1%. Segue il M5S con 12,4 (-0,3), Avs al 6,3 (+0,1), Italia Viva al 2,4% (-0,1) e Più Europa all’1,4% (-0,1). Cresce Futuro Nazionale di Vannacci che guadagna lo 0,3 e si attesta al 3,6%. Azione è a 2,8% (-0,1).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)