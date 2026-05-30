Where Music meets Magic, dove la musica incontra la magia. Sabato 30 maggio ’26 riparte la stagione di Villapapeete, il giardino estivo notturno di Milano Marittima

Where Music meets Magic, dove la musica incontra la magia. Sabato 30 maggio ’26 riparte la stagione di Villapapeete, il giardino estivo notturno di Milano Marittima. È il luogo perfetto in cui continuare a divertirsi dopo aver vissuto una giornata di sole e musica al Papeete Beach.

Un format consolidato che unisce musica, spettacolo e intrattenimento in un contesto open-air immersivo.Villapapeete sarà aperto ogni sabato notte e prefestivi per tutta l’estate. L’idea rimane chiara: where music meets magic, con una proposta artistica trasversale e una forte componente scenografica, che negli anni ha reso il locale uno dei punti di riferimento del divertimento italiano.

Tre sale diverse. Tra loro scatenata e piena di show, la Main Room. Altrettanto scatenata ma forse ancora più folle, la B Side. Più sofisticata, a bordo piscina la selezione musicale di Pool Atmosphere… In ogni modo, ognuno sceglie il suo mood. E non resta mai deluso, per tutta l’estate 2026.

Where Music meets Magic, dicevamo. Lo staff in console e sul palco per l’Opening Party del 30 maggio è come sempre eccellente. In Main Room ecco Giga Andrea Guidi, Nicola Schenetti e Bollo. Al microfono Alex D ed Alo. In B Side si alternano Marco Emme e Dj Payano. Alla voce Ricky S, Mario Scognamiglio e Jack Martini. Sorprende come sempre la Sound Selection di Pool Atmosphere, questa volta a cura di Vittorio Virzi e Simon Vincent.

Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul…

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open-air serale e notturna aperta solo il sabato notte, dalla primavera all’autunno. Non solo, Papeete Snow e Papeete Club Tour tutto l’anno fanno ballare Après-ski e disco di riferimento, in tutta Italia e non solo. Da oltre vent’anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual… e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ad ogni dettaglio della sua proposta.

Papeete Beach

Terza Traversa 281, Milano Marittima (Ravenna) Italy

Villapapeete

Via Argine destro Savio,15 Savio di Ravenna – Milano Marittima (Ravenna)